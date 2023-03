Domenica 5 Marzo 2023, 09:21

Alla fine scoppiò la pace, la sindaca Chiara Frontini mette tutti d’accordo: il mercato del sabato torna in centro e, a quanto pare, in tempi anche piuttosto brevi.

L’incontro di martedì scorso tra l’amministrazione comunale da una parte e i rappresentanti del commercio ambulante dall’altra «è un passo avanti importante nei rapporti con il Comune – spiega il delegato per Viterbo di Goia Fenapi Vincenzo Cardenia – ora, insieme agli iscritti, valuteremo le opzioni che sono state messe sul tavolo». Due, per la precisione: piazza della Rocca e il parcheggio di Valle Faul mentre sembra svanire la possibilità del parcheggio del Sacrario, l’ultimo domicilio in centro prima del trasferimento al Carmine, e di via Marconi (era stata la sindaca a parlarne in occasione del Natale, prima della rivolta degli ambulanti, ipotizzando anche piazza dalla Repubblica) e piazza del Teatro.

La decisione finale, ad ogni modo, non sarà appannaggio esclusivo del Comune che, per arrivare ad una soluzione che sia la più condivisa possibile, convocherà nelle prossime settimane nuovi incontri con le associazioni di categoria. Pare, poi, che un piano sia già stato tracciato: la scelta della nuova location passerà per una serie di giornate pilota, giorni cioè in cui il mercato dovrebbe essere spostato in maniera provvisoria per valutare la risposta di commercianti, clienti e gli effetti sul traffico. «Spostare il mercato non è una cosa da poco – avevano più volte ripetuto i rappresentanti delle associazioni – perché sono molti gli aspetti da considerare».

Problemi tra cui quello che spaventava di più era legato al tempo necessario per traghettare di nuovo il mercato all’interno delle mura. Tempo che non dovrebbe essere troppo dilatato. Sembra infatti che, al netto di intoppi e di problemi che possono essere ritenuti fisiologici, il mercato sia pronto ad approdare alla sua nuova destinazione già dal prossimo giugno, pronto per l’estate.

«Dalla sindaca Frontini è arrivata una mano tesa e noi la ringraziamo di questa disponibilità ad ascoltarci – continua Cardenia -. Negli ultimi anni il commercio ambulante è stato soggetto a molte pressioni: la pandemia, le chiusure, l’aumento del costo della vita, sono tutti elementi che hanno influenzato in negativo l’attività lavorativa». Cardenia, che nella sua associazione racchiude la metà degli ambulanti che partecipano al mercato di Viterbo, guarda poi un passo oltre il ritorno in centro; un passo che definisce «fondamentale e che viaggia in parallelo con la riqualificazione dei mercato: dobbiamo migliorare la percezione che i clienti hanno degli ambulanti, tornare a stringere un patto con la città ed i cittadini».