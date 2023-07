Lunedì 3 Luglio 2023, 10:42

Mercato del sabato, approvata la graduatoria dei titolari delle autorizzazioni amministrative al commercio su area pubblica “che verrà utilizzata per la scelta del posteggio per la nuova collocazione del mercato del sabato in Piazza della Rocca/Piazza Sallupara”, ma per conoscere la data del trasloco dal Carmine si dovrà aspettare.

Con determina del 29 giugno, infatti, l’amministrazione spiega che: “la data di effettivo spostamento del mercato in questione verrà stabilita con separato atto”. Il trasloco nella nuova location è vincolato alla conclusione dei lavori di rifacimento di parte del manto stradale di piazza della Rocca, lavori previsti da tempo e per i quali il termine ultimo dovrebbe essere fissato per la fine di agosto. Termine che, con molta probabilità, potrebbe slittare allungandosi intorno metà settembre con il ritorno in centro degli ambulanti non prima dell’autunno.

Nelle prossime settimane, ad ogni modo, dovrebbe partire l’iter per l’assegnazione dei nuovi stalli per i 54 commercianti in graduatoria; si legge ancora nella delibera: ‘gli interessati avranno a disposizione 20 giorni per presentare eventuali osservazioni, decorsi inutilmente i quali l’Ufficio potrà provvedere, tramite convocazione dei singoli (con notifica esclusivamente a mezzo PEC risultante dagli atti d’Ufficio ovvero depositata in C.C.I.A.A.) alla procedura di scelta del posteggio nell’ambito delle metratura già individuate e di cui alle planimetrie allegate alla presente’.

Ma c’è un però, sempre nella delibera infatti si legge come: “in riferimento alla nuova collocazione dell’area mercatale è stato chiesto parere alla Sovrintendenza dei Beni Culturali, i cui esiti ancora non sono pervenuti”. Difficile, ad ogni modo, che l’iter blocchi il trasferimento a piazza della Rocca trattandosi di una location non estranea al mercato cittadino, proprio 30 anni fa infatti i banchi degli ambulanti avevano lì la loro sede settimanale prima del trasloco (polemico anche quello) al parcheggio del Sacrario dove è rimasto fino a pochi mesi prima dell’esplosione della pandemia da Covid- 19.

Da convincere della bontà del mercato in centro, per la quale gli ambulanti hanno combattuto in ogni sede negli ultimi tre anni scontrandosi prima con la giunta Arena (la maggioranza del quale votò per il trasloco al Carmine) e poi con quella Frontini che dopo una serie di attriti, con il punto più basso toccato a Natale con lo stop al mercatino, diede il via libera al ritorno dentro le mura) ci sono i residenti e una fetta dei commercianti. La soddisfazione che, nonostante la pioggia, lo scorso 15 aprile, in occasione della giornata sperimentale decisa insieme dall’amministrazione Frontini e dagli ambulanti , era stata manifestata dalle imprese non era stata accompagnata dal favore di tutti. Dubbi erano stati sollevati da una parte dei residenti su eventuali problemi alla circolazione con polemiche, anche dai toni fin troppo bollenti, in rete.