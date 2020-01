Mercato del sabato, il 15 febbraio via dal Sacrario: ecco dove andrà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mercato settimanale del sabato si sposterà dal Sacrario al Carmine e Pianoscarano. Praticamente a brevissimo e in via sperimentale, ovvero dal 15 febbraio e per sei mesi, eventualmente rinnovabili.La proposta sembra essere quella definitiva, perché è alla base di un ordine del giorno presentato ieri, su cui hanno messo la firma tutti i capigruppo della maggioranza: Andrea Micci (Lega), Gianmaria Santucci (Fondazione), Paolo Bianchini (Fratelli d’Italia) e Giulio Marini (Forza Italia).Dopo anni di ipotesi e rinvii, ecco le vie troveranno spazio i banchi degli ambulanti: parte di via Corrado Alvaro, via Filiberto Boccacci e ancora parte di via Domenico Bastianini e via dei Bersaglieri. Si tratta in pratica della zona che si trova intorno al campo sportivo del quartiere.La proposta dovrà naturalmente passare al vaglio dell’assessore allo sviluppo economico Alessia Mancini, che la sottoporrà all’attenzione degli operatori e delle associazioni di categoria. L’iter proseguirà quindi in seconda commissione, prima di approdare in aula per essere approvata come delibera del consiglio comunale. Se l'operazione andrà in porto, il parcheggio del Sacrario il sabato sarà finalmente disponibile.