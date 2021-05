31 Maggio 2021

di Paolo Graziotti

(Lettura 2 minuti)







La Viterbese è intenzionata a parlare nei prossimi giorni con la Lazio per verificare se ci sono le condizioni per il rinnovo dei prestiti della punta Alessandro Rossi e dell'esterno sinistro Luca Falbo. Entrambi non hanno fatto bene nella stagione appena trascorsa, ma il presidente gialloblù Marco Romano ritiene comunque che si tratti di elementi di valore che potranno sicuramente rafforzare la squadra che la società sta allestendo in vista della prossima stagione.

Alessandro Rossi ha collezionato 31 presenze andando in rete per cinque volte sono nel girone d'andata nel campionato conclusosi lo scorso 2 maggio. C'è da sottolineare che Rossi è stato impiegato anche molto poco nel girone di ritorno in quanto penalizzato dal cambio di modulo attuato dal tecnico Roberto Taurino che è passato a 4-3-3 poco dopo il suo insediamento. L'arrivo poi dell'altro attaccante Otavio Murilo, nel mercato di riparazione di gennaio, ha tolto ulteriore spazio al giocatore.

Luca Falbo ha invece messo insieme 19 presenze giocando molto poco dal primo minuto e subentrando spesso a partita iniziato. L'esterno sinistro ha avuto diversi problemi di ambientamento non appena arrivato alla Viterbese e spesso è dovuto stare anche fermo per problemi di natura fisica. Con la Lazio, la società gialloblù potrebbe parlare però anche dell'eventuale arrivo di nuovi giocatori in prestito soprattutto under. In vista della prossima stagione, la società di via della Palazzina è infatti intenzionata a prendere giocatori giovani da squadre di Serie A da poter valorizzare. Per questo sta aspettando anche di avere un incontro con il Torino per poter porre le basi per il rinnovo del prestito del giovane centrocampista francese classe 2000 Michel Adopo. La società granata è rimasta comunque soddisfatta del rendimento del giocatore nella seconda parte di questa stagione giocata con la maglia gialloblù e quindi alla fine la Viterbese potrebbe anche strappare il rinnovo del prestito. Dal suo arrivo, il giovane transalpino proveniente dalla Primavera granata, è stato infatti sempre schierato. Michel Adopo ha tra l'altro firmato con un suo gol lo scorso 27 febbraio la penultima vittoria della Viterbese in campionato contro il Palermo, che ha permesso alla squadra gialloblù di guadagnare tre punti fondamentali nel discorso salvezza.