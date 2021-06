Martedì 29 Giugno 2021, 06:20

La Viterbese chiude con l'Empoli per il giovane difensore Nicolò Ricchi. Con la società toscana c'è accordo su tutto per il prestito del giocatore. Per l'arrivo dei tre elementi del Frosinone, Volpe, Errico e Baroni ci sarà un nuovo incontro in questi giorni per formalizzare l'accordo definitivo. Tutti e quattro gli acquisti verranno ufficializzati dopo il primo luglio in seguito all'espletamento delle visite mediche da parte degli atleti.

Niccolò Ricchi, classe 2000, arriva in gialloblù dopo aver già militato la scorsa stagione nella Cavese maturando quindi una significativa nel campionato di Serie C. Il giovane esterno sinistro aveva destato anche una buona impressione quando si è trovato ad affrontare la Viterbese risultando anche uno degli elementi migliori della compagine campana nella stagione appena conclusa. Ricchi arriva come alternativa ad Oliver Urso e può quindi essere impiegato sia come esterno nella difesa e sia come quinto nel centrocampo a cinque offrendo buone alternative al nuovo tecnico Alessandro Dal Canto a seconda degli schemi che vorrà utilizzare durante la prossima stagione. L' arrivo di Niccolò Ricchi esclude quello del giovane Mattia Tonetto dal Frosinone.

L'under di proprietà dei ciociari, per il quale era stato un sondaggio da parte della società di via della Palazzina, ricopre Infatti lo stesso ruolo di Ricchi. Il presidente Marco Romano e il direttore sportivo Mauro Facci, incontreranno invece nei prossimi giorni i dirigenti del Frosinone per formalizzare il triplo accordo per il ritorno in gialloblù dopo un anno dell'attaccante Michele Volpe e del centrocampista Andrea Errico, oltre ai giovani difensore Riccardo Baroni.

Proprio quest'ultimo era stato già allenato due stagioni fa da Alessandro Dal Canto quando vestiva la casacca del Siena ma, a causa di un brutto infortunio, in occasione della stagione appena conclusa ha giocato pochissimo con la maglia del Frosinone. Per quanto riguarda le uscite, c'è un interessamento da parte del Pescara del giovane attaccante classe 2001 Federico Vari. Il giovane, arrivato alla Viterbese nel 2018 dall'Urbetevere, ha militato la scorsa stagione nel Rieti in Serie D realizzando 2 reti in 11 presenze.

Per quanto riguarda il mercato degli Over, la Viterbese sta valutando le offerte arrivate per l'attaccante Mamadou Tounkara e per il centrocampista Francesco Salandria. Il presidente Marco Romano fa sapere comunque che la Viterbese si priverà di dei due elementi solo a fronte di buone soluzioni per i giocatori. Per Tounkara rimane vivo l'interesse da parte del Foggia che aveva cercato il giocatore anche la stagione scorsa, in quell'occasione però non se ne fece nulla. Per l'attaccante ex Lazio, ci sono richieste anche dall'estero.