La Viterbese è divisa tra Juve Stabia e mercato. La squadra gialloblù ha effettuato ieri una doppia seduta di allenamento per preparare la delicatissima partita di domenica prossima allo stadio Enrico Rocchi contro la compagine campana. Inutile dire che se i gialloblù vogliono continuare a nutrire speranze di salvezza, contro la JuveStabia serve solo la vittoria. In vista di questa gara, il tecnico Giovanni Lopez potrebbe recuperare il difensore argentino Juan Monteagudo ormai assente da diverse partite a causa di un lungo infortunio.

Intanto anche ieri ci sono stati alcuni sondaggi di mercato, che per il momento non hanno portato ad alcuna fumata bianca. Si guarda ai giocatori in uscita dall’Avellino, dove il nuovo direttore sportivo Carlo Musa ha già lavorato quando gli irpini vinsero il campionato di Serie D alcune stagioni fa. C’è stato un sondaggio per l’attaccante esterno rumeno classe ‘99 Claudiu Michovschi, ma al momento le due parti sono ancora lontane dal trovare un accordo. Più probabile potrebbe essere l’arrivo del giovane centrocampista classe 2001 Marco Garetto, cresciuto nella Primavera del Torino prima di giocare in Serie D con Messina e Acireale. Durante questa stagione. Garetto sta trovando poco spazio con la maglia dell’Avellino. Il giocatore nelle scorse ore doveva passare alla Gelbison, squadra che milita nello stesso girone della Viterbese, poi non se n’è fatto più nulla.

La società di via della Palazzina starebbe quindi facendo le sue valutazioni sulla fattibilità dell’operazione o meno. Nelle scorse ore il sodalizio gialloblù si è informato anche circa la possibilità dell’arrivo del difensore centrale Lorenzo Gonnelli, che fino a questo momento ha messo insieme solamente 10 presenze con la maglia del Cerignola. Il giocatore, classe 1993, ha militato nelle ultime due stagioni nel Cesena e vanta una lunga esperienza con il Livorno dove ha giocato anche in Serie B. Sul difensore ci sono però anche altre squadre di Serie C e quindi, anche in questo caso, la trattativa si preannuncia purtroppo in salita.

C’è da dire che la difficoltà della Viterbese nel concludere operazioni di mercato in questi giorni è data anche dal fatto che la società deve anche sfoltire la rosa. Al momento, l’unica partenza è quella relativa al portiere Ermanno Fumagalli, che nei primi giorni di calcio mercato è stato ceduto al Messina con la cui maglia ha poi affrontato i gialloblù nello scontro diretto dello scorso 15 gennaio allo stadio Enrico Rocchi. Difficilmente potranno quindi arrivare dei rinforzi nelle prossime ore, che possano essere già pronti per giocare domenica prossima contro la Juve Stabia.