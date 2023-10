Lunedì 9 Ottobre 2023, 03:55

Mercato del sabato, lo spostamento in piazza della Rocca potrebbe slittare in primavera. Il piano iniziale, che prevedeva un ritorno all’interno delle mura entro la fine del 2023 (in un primo tempo si era parlato addirittura di metà settembre), è destinato a subire altri ritardi per via dei lavori che interesseranno parte della pavimentazione dell’area dove andranno a posizionarsi i 55 banchisti.

L’addio al Carmine quasi certo solo nel 2024 non è stato accolto in maniera favorevole dagli ambulanti. «Ci aspettavamo una soluzione in tempi più rapidi e penso che su questo siamo tutti d’accordo. Ci sono delle tempistiche da rispettare, e lo sappiamo, ma la prova per le linee generali del mercato in centro le abbiamo fatte ormai mesi fa». Era infatti il 15 aprile quando, sotto la pioggia, gli ambulanti riuscirono a ottenere quanto chiedevano da mesi, dopo tante polemiche e una battaglia con la giunta Arena. «Un successo nonostante tutto», lo avevano definito. Un successo che invece non era stato, secondo una fetta dei commercianti, che anzi avevano criticato apertamente la decisione, e dei residenti secondo i quali troppo negativi erano risultati gli effetti sul traffico veicolare, congestionato oltre modo. Critiche che non erano state prese in grande considerazione dalla sindaca che, fedele alla sua linea, aveva messo poi nero su bianco l’ufficialità dello spostamento.

«Alla sindaca Frontini - continuano gli ambulanti - diciamo grazie, perché è stata disponibile e ha accolto le nostre richieste. Ora, però, chiediamo un passo in avanti: una data che se non può essere quella reale, che almeno ci si avvicini». Per due motivi principali: il primo, mantenere alto l’interesse dei commercianti per la piazza viterbese che durante gli anni al Carmine è calato in maniera progressiva, non era insolito trovare appena una 30ina di banchisti al sabato; il secondo, aprire uno spiraglio di guadagno migliore per le imprese. Dal ritorno in centro, infatti, i commercianti si aspettano molto. «Speriamo di recuperare almeno un quarto di quanto perso in questi anni», concludono. Per alcuni, del resto, la flessione dopo l’addio al Sacrario (che parte della maggioranza Arena salutò come una liberazione con tanto di cartelloni pubblicitari) era stata imponente: fino al 70 per cento. Poi era arrivato il Covid, lo stop ai mercati, la crisi dei carburanti e, ultimo mattone, l’inflazione che sta contribuendo ad erodere la spesa delle famiglie obbligate a tenere sempre più stretti i cordoni della borsa.