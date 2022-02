Mercoledì 9 Febbraio 2022, 07:15

"Per ottenere la salvezza servirà qualcosa di straordinario. Bisogna lottare tutti per un unico obiettivo per il bene della Viterbese". A dirlo è il direttore sportivo gialloblù Mariano Fernandez, che in poco più il mese ha cambiato i connotati della rosa grazie ad un mercato da urlo e costituisce allo stesso tempo una figura importante all'interno del gruppo squadra.

Tanto bastone e poca carota, anche a detta dei giocatori, questo stato il metodo di Fernandez per cambiare la mentalità della squadra. Ma questo è anche quello che si aspettava il presidente Marco Romano quando ha pensato al diesse argentino. "Il mercato è stato di difficile soprattutto perché abbiamo dovuto mandare via undici giocatori - ha specificato Fernandez - poi parlando anche con il presidente e con il direttore generale Francesco Pistolesi abbiamo cercato di dare al mister quegli elementi di esperienza che potessero offrirgli più soluzioni".

La squadra gialloblù era contraddistinto in passato anche uno spogliatoio no proprio tranquillo, adesso i dissidi sembrano non esistere più anche grazie alla presenza di Fernandez. "Non credo che una sola persona possa cambiare una squadra - riprende il diesse - è vero comunque che adesso il gruppo è molto coeso e tutti i giocatori lottano per un unico obiettivo che è quello di poter ottenere la salvezza. Il campionato è ancora lungo, ci saranno altri momenti difficili che dovremo superare restando tutti uniti e sarà proprio in queste occasioni che dovremo dimostrare di essere una squadra forte".

Anche perché Grosseto e Pistoiese che seguono a ruota la Viterbese in classifica non hanno alcuna intenzione di mollare. "Proprio per questo ripeto che ci attendono dei mesi molto difficili - conclude Fernandez - ovviamente il cambio del modulo in queste due partite sta dando i suoi frutti. Ma ci attendono delle partite piene di difficoltà dove la squadra dovrà confermare di aver acquisito anche la mentalità giusta, proprio come evidenziato nella partite di Imola e Pesaro, e di continuare su questa strada".

Già domenica prossima la squadra gialloblù sarà chiamata ad ottenere un'altra vittoria in uno scontro diretto fondamentale contro il Teramo. La squadra abruzzese proprio due settimane fa, è andata a vincere a Pesaro con lo stesso punteggio dei gialloblù e sta attraversando anch' essa un ottimo periodo di forma. Contro i biancorossi sarà assente l'attaccante Polidori, che ha rimediato un turno di squalifica dopo l'ammonizione arrivata domenica scorsa. In attacco potrebbe tornare però il brasiliano Murilo che dovrebbe rientrare dopo il recente infortunio.