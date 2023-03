Mercato da trasferire in centro, Fratelli d'Italia contesta il piano del Comune

Non è piaciuto a Fratelli d’Italia il modo in cui la giunta Frontini ha affrontato il problema del mercato settimanale: riportarlo in centro e concordare con gli ambulanti se la nuova collocazione sarà il parcheggio di Valle Faul o in piazza della Rocca. Ipotesi e metodo che, per ora, sembrano avere incontrato il favore dei diretti interessati.

Il gruppo di FdI, invece, «difende la scelta dello spostamento del mercato fuori dei parcheggi nel centro storico. Le nuove localizzazioni che ha individuato l’amministrazione Frontini sono state in passato valutate e scartate perché presentano una serie di problemi».

Primo tra tutti, «occupare spazi a servizio del centro storico il sabato mattina, quali quelli di piazza della Rocca e di Valle Faul, quando è maggiore la richiesta. In secondo luogo, la chiusura sistematica di sabato di Valle Faul o di piazza della Rocca determinerebbe seri problemi di viabilità proprio nella giornata in cui spesso si concentrano manifestazioni ed eventi. A Valle Faul, peraltro, la grandezza ed il numero dei furgoni degli ambulanti non risulta compatibile con le alberature presenti. Va ricordato inoltre che l’occupazione di un parcheggio a pagamento determina un minor introito e quindi un danno per la società di gestione Francigena».

Conclude il gruppo di FdI: «Aspettiamo di vedere quali saranno le soluzioni che verranno adottate ma la strada intrapresa non ci sembra quella auspicabile. Continua la propaganda elettorale della giunta Frontini che, invece di studiare le soluzioni e poi portarle all’attenzione della città, continua a pubblicizzare il proprio operato prima ancora di aver individuato soluzioni strutturate e soprattutto percorribili per la città e, in questo caso, per gli stessi ambulanti»