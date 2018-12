Meno furti, ma aumenta la droga: le attività dei carabinieri del Viterbese nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più controlli e meno furti sul territorio, che passano da 3.329 dello scorso anno a 3.081 di questo fine 2018. È il bilancio stilato dal comando provinciale dei carabinieri, che registra un trend positivo in termini di sicurezza.All’incontro di ieri il comandante della compagnia del capoluogo, Federico Lombardi, ha presentato l’attività svolta nelle 56 stazioni di competenza della provincia, sottolineando lo sforzo compiuto con l’apporto della prefettura per arginare i reati di ogni genere. Dai dati si evidenzai l’aumento degli arresti (da 485 a 516) e delle persone denunciate (da 2.066 a 2.583). I delitti complessivi sono scesi del 16,7%, ovvero da 8.717 nel 2017 a 7.257. Dati che vedono, su scala nazionale, Viterbo passare al 16° posto per la sicurezza.Rispetto sempre ai furti, i militari registrano un decremento di 248 casi, dei quali 222 scoperti nelle attività investigative. Leggero incremento invece per le rapine in abitazione e negozi, da 33 a 35, con 3 punti in meno nei casi di successo con la denuncia degli autori. I carabinieri hanno anche fornito il quadro sullo spaccio di droga: 234 il numero dei fascicoli aperti con 174 arresti, 91 denunce, 325 segnalazioni e 37 chili di stupefacenti sequestrate. Il 2018 termina positivamente anche per quanto riguarda la diffusione della “cultura della legalità”.I carabinieri sono stati impegnati nelle attività di incontro con oltre 1.500 studenti per puntare a un contatto diretto con i cittadini; poi incontri si sono svolti anche con gli anziani nei circoli, nelle parrocchie e nei luoghi di aggregazione, per a sensibilizzarli alla prevenzione delle truffe.Nel bilancio i carabinieri hanno inoltre ricordato le più importanti operazioni svolte nel 2018, come l’arresto dei rapinatori alla gioielleria Bracci in un appartamento a Montalto, a marzo; l’operazione Drive in del 6 dicembre scorso a Pescia Romana contro lo spaccio di droga sul litorale viterbese fino in Toscana, con 39 persone fermate. Da sottolineare anche le indagini su una violenza sessuale avvenuta sul litorale su una 50enne straniera, rapinata da un romeno. Oltre ai servizi preventivi dei reparti del comando provinciale, che da 36.612 del 2017 sono passati a 54.284, con un incremento del 20%.