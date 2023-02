Lunedì 13 Febbraio 2023, 04:15

La festa a Ronciglione è cominciata ieri sera con la diretta del festival sul maxi schermo del teatro “Ettore Petrolini” ed è andata avanti fino a tarda notte, per le vie della città, dove la filodiffusione trasmetteva “Due vite”. “Sei andato via da re e torni imperatore” recitava uno striscione. Ma il momento clou è stato quando Marco Mengoni è stato proclamato vincitore di Sanremo: tutti in piedi a esultare e applaudire, l’abbraccio di papà Maurizio e di mamma Nadia.

«Sono troppo emozionata, non riesco a parlare - ha detto la mamma -. Sono felicissima per Marco, perché ha lavorato tantissimo. Marco è rimasto il Marco di prima, non è cambiato per niente, questo ci rende orgogliosi». E a chi le ha chiesto che cosa vorrebbe dire al figlio, ha risposto: «Che lo amo, dal profondo del cuore, con tutta me stessa». Al settimo cielo anche il papà, che vedendo il Leone della statuetta è saltato in piedi a gridare: «È nostro. Era nostro». Poi ha risposto alle domande: «È il figlio più meraviglioso che ci sia sulla terra. Quando ha detto che avrebbe partecipato al festival, sono stato contento, gli ho dato vai, so che sei bravo, fa valere la tua bravura».

«Marco ha dato una bella prova di sé e delle sue doti canore – ha detto lo zio Sandro Ferrari –. Ci siamo sentiti tutte le sere nella chat di famiglia, devo dire che è stato sempre sereno e tranquillo. Quando torna lo festeggeremo come merita in famiglia».

Francesco Laurenti speaker del Carnevale ronciglionese, che ha organizzato la serata al teatro voluta dall’amministrazione comunale, non stava nella pelle, già dall’inizio della finale. «La prima volta che l’ho sentito ho detto al papa e alla mamma che poteva diventare un’eccellenza della canzone italiana. Stasera a teatro c’è tanta voglia di stare insieme per sostenere Marco».

Filippo Chiodi è l’ideatore della pagina Facebook “Ronciglione per Marco” e uno dei tifosi più incalliti: «Questa è una dimostrazione d’affetto nei suoi confronti. Marco è una persona straordinaria e umile e che si fa voler bene».

Tante, nella lunga notte di Ronciglione, le voci di amici e parenti che vogliono esprimere la loro ammirazione. «Abbiamo la stessa età – dice Marta Federici –, Marco è rimasto il ragazzo di sempre sorridente e gioioso. Poi trovarlo d’estate a giocare a burraco con la madre negli stabilimenti al lago di Vico fa sempre piacere. Nonostante abbia calcato i palchi più importanti è rimasto una ragazza autentico, sincero e dalla battuta pronta come i ronciglionesi».

Valentina Nobile è un’altra amica di vecchia data del cantante: «E’ l’amico vero, abbiamo condiviso molto della nostra vita: risate, pianti divertimenti, vacanze e viaggi. Abbiamo partecipato a due progetti per i giovani di Ronciglione. Con XFactor abbiamo iniziato un meraviglioso viaggio, poiché ero con lui nei tour e ho partecipato alla sua promozione. Sono stata sempre fiera di lui. La sua marcia in più è quella che dal paesello ai grandi palchi è rimasto umile, non si è mai montato la testa. E’ un ragazzo d’oro che a volte preferisce fare lo chef in casa, fare due chiacchiere sul divano piuttosto che andare in giro a vantarsi dei successi».

Il sindaco di Ronciglione, Mario Mengoni, è un cugino del cantante ed è stato tra i primi a festeggiare la vittoria. «Per noi aveva già vinto a prescindere. Il risultato ha dato una consacrazione dal punto di vista artistico e umano. Marco è rimasto umile, con i piedi per terra, fa onore a lui e alla famiglia che lo ha cresciuto. Marco - continua il sindaco - ha un rapporto di amore continuo con Ronciglione, quando ha la possibilità di venire o ricordare che è originario di qui lo fa. Prova grande affetto per il suo territorio».

Tra i primi a complimentarsi anche il presidente della Provincia, Alessandro Romoli. «Una voce straordinaria e una canzone potente. Ronciglionese e da sempre attaccato alla Tuscia, Mengoni ha nuovamente incantato l’Ariston e l’Italia intera. Ed è diventato così una leggenda della musica italiana. La vittoria di Marco Mengoni, nella provincia di Viterbo, ha il sapore di casa».