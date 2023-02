Sanremo 2023, a Ronciglione i concittadini di Mengoni festeggiano la vittoria

Un boato e poi tutti ad applaudire la vittoria del concittadino. Il teatro "Ettore Petrolini" di Ronciglione si è rimpito per assistere alla finalissima di Sanremo su un maxi schermo, per iniziativa del Comune, e tifare Marco Mengoni.

Sanremo, vince Marco Mengoni. La classifica finale: Lazza secondo, Mr. Rain terzo, Ultimo quarto

«Tanta è la voglia di stare qui, insieme, per sostenere Marco» ha detto Francesco Laurenti, speaker del Carnevale ronciglionese, che ha organizzato la serata. «Marco ha dato una bella prova di sé e delle sue doti canore - ha detto lo zio, Sandro Ferrari - ci siamo sentiti tutte le sere nella chat di famiglia e devo dire che è stato sempre sereno e tranquillo. Quando torna lo festeggeremo come merita in famiglia».

Filippo Chiodi è l’ideatore della pagina Facebook "Ronciglione per Marco" e uno dei suoi tifosi più incalliti: «Questa è una dimostrazione d’affetto nei suoi confronti. E’ una persona straordinaria e umile e che si fa volere bene».