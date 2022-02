Domenica 13 Febbraio 2022, 05:35

Senza super green pass, dal 15 febbraio gli over 50 non potranno più accedere al lavoro. In Italia, in quella fascia d’età risultano non ancora vaccinati ancora 1.404.960 (centomila in meno rispetto a una settimana fa quando il report governativo parlava di 1.516.796). E nel Viterbese? “Non sono molti i quelli che da martedì saranno di fatto sospesi dall’impiego. I numeri – rivela Fortunato Mannino, segretario della Cisl provinciale – sono confortanti. Eppure, persistono alcune sacche di resistenza in cui la percentuale di no vax arriva a punte del 15%”.

Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, le vaccinazioni effettuate. I dati ufficiali raccontano che trai 50 e i 59 anni il 70% ha già effettuato tre dosi, l’87% due e il 91% una sola. Salendo nel range di coloro che hanno tra i 60 e i 69 anni, le percentuali sono diverse: il 79% si è già sottoposto anche al booster, l’ì89% al richiamo e il 91% ha invece ricevuto appena la prima somministrazione. Nelle ultime due settimane, solo una parte degli irriducibili non ancora coperti ha ceduto e, di fronte alla prospettiva di restare senza stipendio, ha effettuato la prima dose. Ma altri, che sinora se l’erano cavata con un tampone ogni 48 ore, dal 15 non avranno più scappatoie: vaccinarsi o rimanere a casa.

“In generale, come dimostrano i dati, la maggioranza dei lavoratori con più di 50 anni si è vaccinata. Prendiamo Poste Italiane: in tutta a Tuscia risultano appena 4 dipendenti senza nemmeno una dose. Purtroppo però, in due settori la situazione è ben diversa: nei trasporti e nella logistica il tasso sale al 10%, con alcune singole realtà in cui tocca almeno il 15%”, rivela Mannino. Il sindacato, che sin dall’inizio della loro comparsa si è fatto promotore della vaccinazione, ha ripetutamente cercato di persuadere gli scettici a cambiare idea. “Alcuni di questi lavoratori – continuano – soffrono di altre patologie, da qui la preoccupazione per le possibili conseguenze del vaccino. Ma altri sono semplicemente no vax. Alcuni, addirittura, pur avendo famiglia hanno già comunicato all’azienda di cui sono dipendenti che preferiscono essere sospesi anziché vaccinarsi”.

Le conseguenze di quelle che la Cisl ribadisce essere scelte personali, rischiano però di ricadere sia sui colleghi sia sulla collettività. “Prendiamo il trasporto pubblico locale. Non si esclude – ragiona il segretario – che assenze così numerose dall’oggi al domani possano avere conseguenze sul regolare svolgimento del servizio con corse che potrebbero saltare. Di sicuro, i colleghi vaccinati saranno chiamati a sopperire alle mancanze dovute alle sospensioni”. Mannino però non perde la speranza: “Mi auguro che alla fine, seppur in extremis, possa prevalere il buon senso e in molti decidano di vaccinarsi”.