È un medico ortopedico il primo contagiato da Covid-19 a Bagnoregio

È Francesco Bizzarri, ortopedico e medico dello sport, il primo paziente affetto da coronavirus a Bagnoregio. L'uomo, molto conosciuto in paese, era tornato dalla settimana bianca trascorsa in nord Italia quando si è sentito male.



A rivelare la sua identità il sindaco Luca Profili sui social: "In accordo con la famiglia a cui mi lega un profondo affetto, vi comunico - scrive - che il nostro concittadino risultato positivo al Covid-19 è il Dott. Francesco Bizzarri. Insieme alla stessa famiglia sono stati ricostruiti gli incontri che ha avuto nel possibile periodo di incubazione del virus e di conseguenza già avvisate queste persone".



Bizzarri al momento si trova in osservazione presso il reparto di malattie infettive di Belcolle. "A lui va tutta la vicinanza mia e di tutta la comunità di Bagnoregio. Vi terremo aggiornati", conclude il sindaco. © RIPRODUZIONE RISERVATA