© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viterbo ieri si è risvegliata con la notizia della seconda vittima del coronavirus. La donna di 78 anni, residente a Viterbo, era ricoverata dai primi di marzo allo Spallanzani dove è deceduta nel tardo pomeriggio di lunedì. Tutta la sua famiglia, in cura dall'infettivologo di Belcolle anche lui positivo, è stata contagiata: il marito è ancora nel reparto di Malattie infettive di Belcolle, mentre la figlia sta trascorrendo la convalescenza in quarantena domiciliare.Ma le brutte notizie non sono finite qui: domenica 8 in più, lunedì 6, ieri 7. Sono i numeri di un contagio in ascesa quelli rilasciati dal bollettino ufficiale della Asl di Viterbo. Dei nuovi 7 casi scoperti ieri, 3 sono familiari stretti della 79enne di Bolsena, morta tre giorni fa a Belcolle, dove era ricoverata per il Covid-19. A risultare positivi sono stati due figli dell'anziana e una nipote. Si attendono in queste ore i risultati di altri 4 test compiuti sui parenti più stretti. Intanto, salgono a 5 le famiglie finite in quarantena a Bolsena: oltre a quelle dei 3 figli dell'anziana, altre 2 che con loro avevano rapporti stretti. «Quello che più ci preoccupa - spiega il sindaco Paolo Dottarelli - è che sono tutti asintomatici, anche i positivi».A rendere ancora più complessa la situazione è l'incertezza sull'origine del contagio. Gli esperti li chiamo link epidemiologici: ebbene, quelli collegati a Bolsena, al medico di medicina generale di Capodimonte, al 67enne di San Lorenzo Nuovo ancora in terapia intensiva, non sono ancora noti. Così come non lo sono quelli della donna di Montefiascone risultata tra i nuovi positivi di ieri. Lo spettro di un focolaio intorno al lago di Bolsena si fa sempre più concreto: i team della Asl stanno lavorando senza sosta per venirne a capo. Altri tre casi comunicati ieri sono di Viterbo, collegati al focolaio già scoperto nel capoluogo.Tra le ulteriori novità emerse nel pomeriggio, il ricovero del dottore di Capodimonte a Malattie infettive: presentando ancora sintomi, quali la febbre, da ormai una settimana, i sanitari hanno ritenuto opportuno il trasferimento a Belcolle. Inoltre, un altro dei 44 casi totali sinora scoperti è finito in terapia intensiva: al momento sono tre i pazienti attaccati a un respiratore. Crescono anche i contagiati all'interno di Belcolle: uno dei casi di ieri riferiti a cittadini del capoluogo riguarda un infermiere.Salgono così a 5 i professionisti positivi al Covid: due medici e tre operatori sanitari. Anche la situazione a Tuscania, dopo le tre donne positive dell'altro ieri, è al centro dell'attenzione: «Ci preoccupano molto gli accertamenti in corso. Chi ha avuto contatti con quelle persone resti in casa», raccomanda il sindaco Fabio Bartolacci.