Tre gol di testa in appena 180 minuti. È il record del difensore della Viterbese Emmanuel Mbende che, per il momento, sta facendo la differenza ed ha permesso alla squadra gialloblù di abbandonare il penultimo posto in classifica grazie al pareggio di Palermo e alla vittoria di Potenza. "Siamo sulla strada giusta per raggiungere la salvezza - ha detto il difensore - ma per ottenere questo obiettivo dovremo continuare ad impegnarci per tutta la stagione e a dare sempre il meglio di noi. Qui a Viterbo mi trovo molto bene".

Nato a Douala in Camerun, ma di nazionalità tedesca, Emmanuel Mbende è cresciuto nelle giovanili del Borussia Dortmund, ha poi militato nel Birmingham Under 23 in Inghilterra, nel Chemnitzer ancora in Germania in terza divisione, nello Sport Club Cambuur in Olanda in seconda divisione, prima di approdare la stagione scorsa al Catania, da dove la Viterbese lo ha prelevato a titolo definitivo. Dopodomani la formazione allenata da Roberto Taurino incontrerà allo stadio Rocchi alle 15 proprio la compagine etnea e, per Mbende, non sarà una gara come le altre.

"È normale che per me si tratterà di una partita speciale - riprende - la stagione scorsa giocavo lì, sarò quindi felice di rivedere tutti i miei ex compagni di squadra. Poi in campo, mi impegnerò al massimo per far sì che la Viterbese possa uscire dal terreno di gioco con i tre punti. Una vittoria contro il Catania sarebbe importantissima per il proseguo del nostro cammino in campionato". La Viterbese infatti non ha ancora vinto tra le mura amiche, dato che le uniche due vittorie in campionato contro Cavese e Potenza sono arrivate in trasferta. Allo stadio Enrico Rocchi, la formazione gialloblù ha tra l'altro messo assegno solamente una rete lo scorso 21 ottobre contro il Bisceglie.

"L' importante è che si vincano le partite - precisa ancora Mbende - poi chi segna è indifferente. I risultati adesso stanno arrivando perché abbiamo cambiato mentalità. Con il fatto che adesso giochiamo con una difesa a quattro invece che a tre, i miei ultimi gol non c'entrano nulla. Per quello che mi riguarda io mi sono sempre spinto in avanti per cercare di andare in rete, indipendentemente dal numero di elementi che componevano il mio reparto. Possiamo essere tre, quattro o cinque non c'entra nulla. Prima però giungevano pochi cross anche dai calci d'angolo e dai calci di punizione, per questo il gol non arrivava. Da questo punto di vista adesso siamo migliorati e mi auguro di continuare in questo modo".

La Viterbese ha fatto sapere inoltre, che tutti i test molecolari effettuati sui propri tesserati mercoledì scorso, hanno dato ancora una volta esito negativo. Permane quindi la positività solamente di un componente del gruppo squadra, riscontrata giovedì scorso, che rimane comunque in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico. Come anche nei giorni scorsi, il lavoro della squadra procede quindi secondo i programmi normali. Dopo la doppia seduta di mercoledì, la Viterbese ha effettuato un nuovo allenamento ieri mattina.



