Maxirissa tra stranieri a San Faustino, 7 arresti

Maxirissa a piazza San faustino, tutti in manette.

La Squadra Mobile, in collaborazione con la Volante della questura di Viterbo, ha arrestato gli autori della rissa di ieri sera a piazza San Faustino.



L’episodio ha visto coinvolti sette ragazzi, tre di nazionalità romena e quattro africani, alcuni dei quali hanno riportato lesioni, che si sono affrontati utilizzando anche bottiglie di vetro e transenne di ferro.



Sembrerebbe che tutti i partecipanti alla rissa si conoscessero per motivi di lavoro e che, quindi, l’episodio potrebbe essere scaturito da fatti pregressi sui quali sono in corso approfondimenti.



Ieri sera, pochi minuti dopo lo scoppio della rissa è arrivata una segnalazione alla sala operativa della Questura, gli agenti della Volante sono arrivati immediatamente sul posto e hanno scongiuranto il peggio.

Subito è iniziano un lavoro certosino con i colleghi della Mobile nel frattempo sopraggiunti, sentendo tutti i presenti e non tralasciando alcun particolare.

Nel corso della nottata gli uomini della Mobile, coordinati da Donato Marano, dopo aver raccolto numerose prove testimoniali, sono riusciti ad identificare i sette stranieri che sono stati tratti in arresto per rissa aggravata.

Nella mattinata odierna saranno tutti processati con giudizio direttissimo.

L’intervento tempestivo, in questo caso, ha consentito di raggiungere il brillante risultato.

Il quartiere è particolarmente sotto controllo dalle forze dell’ordine ed il Questore assicura che i controlli ed i servizi continueranno a 360 gradi.

Martedì 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:02



