Maxi traffico di cocaina dalla Spagna, un arresto a Soriano nel Cimino

I carabinieri i Soriano nel Cimino a seguito di un'operazione antidroga svolta a Malaga il 24 febbraio scorso, dagli agenti della Polizia nazionale spagnola che ha portato al sequestro di 750 chili di cocaina nascosti in un container di ananas tropicali a Alhaurin de la Torre, hanno arrestato a Soriano nel Cimino un uomo del luogo. L’ arrestato è ritenuto un elemento apicale del sodalizio criminale che operava a Malaga ed è indicato dal quadro indiziario come responsabile della produzione e della vendita della droga sequestrata. Al termine delle operazioni di arresto è stato associato in carcere in attesa dell’ estradizione

