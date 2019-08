Maxi rissa all'alba in un bar di Santa Barbara: tutti in fuga all'arrivo dei carabinieri, quattro in manette

Questa mattina poco dopo l'alba i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Viterbo sono intervenuti nel quartiere di Santa Barbara, chiamati da cittadini spaventati per l evolversi di una rissa presso un bar della zona.



A picchiarsi una decina di persone, tutte di Viterbo, per vecchi rancori. La scazzottata è degenerata, fino a spingersi contro i cassonetti della spazzatura e a lanciarsi sedie. Immediato l’ itervento dei carabinieri per sedare le intemperanze, anche se alla vista delle pattuglie alcuni partecipanti alla rissa si sono dileguati.



I militari hanno potuto fermare e arrestare solo 4 partecipanti alla rissa, i quali una volta bloccati e fatti medicare presso l'ospedale, sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza della compagnia di Viterbo, in attesa della convalida dell'arresto.