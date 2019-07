Maxi giro di droga, riparte da zero il processo per 23 imputati. L'incubo della prescrizione

Ultimo aggiornamento: 16:39

Operazione Drum, tutto da rifare. Il processo a 23 imputati, scaturito dalla maxiretata antidroga di sei anni fa tra Tuscania e Marta, torna al giudice per le udienze preliminari. Come nel gioco dell'oca, si torna alla partenza. Ma la prescrizione del reato, anche stavolta, incombe.La difesa degli imputati nel corso dell'ultima udienza ha sollevato un'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio al collegio del Tribunale di Viterbo. Secondo gli avvocati nell'imputazione per spaccio mancherebbe la lieve entità. Richiesta in fase preliminare anche dalla pm Paola Conti. L'eccezione è stata accolta dal presidente del collegio Gaetano Mautone che ha rispedito tutti gli atti al gup. Il giudice ora dovrà disporre uno nuovo decreto di citazione a giudizio. Solo allora si tornerà davanti al collegio.Nel frattempo il tempo scorre, velocemente, e con tutta probabilità il processo si chiuderà per prescrizione molto prima di entrare nella fase del dibattimento. L'operazione antidroga Drum scattò all'alba del 25 giugno 2013, e portò agli arresti 61 persone, 23 solo nel Viterbese. Nel corso dell'operazione furono sequestrati oltre due chili di droga, chiamati dagli indagati con nomi piuttosto fantasiosi come farina o pecore. Gli inquirenti calcolarono un giro d'affari da oltre un milione, tra la Tuscia e la capitale.Lo stupefacente, secondo l'impianto della Procura, veniva ordinato nella capitale grazie a contatti diretti con esponenti dei clan di San Basilio, del mercato dell'Olgiata e del litorale, poi portato nel Viterbese da corrieri. Infine piazzato sul territorio tramite un nutrito numero di pusher. Le piazze di spaccio erano sparse in tutta la Provincia: dal capoluogo ai comuni di Tuscania, Marta, Montefiascone, Arlena di Castro e Capodimonte. A Roma i quartieri San Basilio, Cassia, Olgiata, Monte Mario, Trionfale e Acilia. Sul litorale a Ostia e a Civitavecchia.Al centro dell'indagine finì un agriturismo e alcuni forni tra Marta e Tuscania, considerati i punti di raccolta della droga. In manette l'intera famiglia che gestiva l'agriturismo e un carabiniere accusato di falso ed estorsione, poi scagionato. Solo uno degli indagati iniziali ha chiuso i conti con la giustizia, patteggiando la sua pena. E probabilmente resterà l'unico ad aver pagato per i reati contestati dai magistrati di via Falcone e Borsellino.