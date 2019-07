Maxi giro di droga a Viterbo, il Riesame accoglie il ricorso: per difetto di notifica il capo va scarcerato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione Underground, annullata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per quello che è ritenuto il capo dell’organizzazione criminale Bledar Shtembari. Ieri mattina il tribunale del Riesame ha accolto infatti l'eccezione di nullità presentata dall'avvocato Franco Taurchini e ha disposto l'immediata scarcerazione dello straniero.Ma Shtembari resta in cella: è detenuto nel carcere di Frosinone per un'altra causa. A determinare la nullità dell'ordinanza sarebbe stata una mancata notifica. Shtembari è stato definito il capo dell'organizzazione di albanesi e italiani impegnati nello spaccio di stupefacenti tra Viterbo, Vallerano, Canepina e Vignanello. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip Vilma Passamonti, del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Capitale, nei confronti di tutti componenti di un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti.L'indagine dei carabinieri della compagnia di Viterbo ha messo con le spalle al muro ben 23 persone. Di queste, 11 denunciate a piede libere e 12 raggiunte da un provvedimento cautelare. Il fiume di polvere bianca arrivava nella Tuscia e qui, veniva tagliato, chiuso in barattoli e poi sotterrato - da qui il nome dell'operazione Underground in attesa di essere venduto. Ma non c'era solo lo spaccio.«A margine di questa principale attività criminale afferma la gip Passamonti - i componenti del sodalizio, che è risultato operare secondo schemi di elevata pericolosità sociale, ne sono risultati gravemente indiziati altresì di condotte esattive dei crediti sorti dallo smercio di droga, posti in essere con violenza fisica anche estrema o con minacce gravi finanche a mano armata».Ieri mattina al Riesame sono state valutate anche le posizioni di Armand Cuni, difeso dall'avvocato Remigio Sicilia; e Angelica Cazzato, difesa dall'avvocato Paolo Delle Monache. I due legali hanno chiesto la revoca della misura per entrambi. Il Tribunale si pronuncerà nei prossimi giorni.