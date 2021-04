Maury's ComCavi, per i play-off c'è anche Rossatti

A Tuscania torna Rossatti. La società del presidene angelo Pieri si è voluta fare un regalo in vista dell'imminente inizio dei play-off di serie A3 di volley che domenica 11 vedranno il Maury's ComCavi ospitare in gara1 Modica. Per quel match coach Paolo Tofoli potrà contare anche sullo schiacciatore Federico Rossatti, già protagonista nella passata stagione con la maglia del Maury's ComCavi chiusa anzitempo per la pandemia, quando i tuscanesi occupavano il secondo posto. Un campionato che ha visto lo schiacciatore veneto autentico punto di forza del team viterbese, che nei 74 set giocati (18 gare), ha contribuito alla causa con ben 326 punti. «Quando ho ricevuto la chiamata dal direttore Cappelli - spiega Rossatti - ho subito accettato. Per me è uno stimolo in più: torno con l'obiettivo di recuperare quello che non siamo riusciti a conquistare l'anno scorso, sono motivato e ci credo molto». Nato a Verona, ma trentino di adozione, classe 1994, 203 centimetri di altezza, Rossatti torna dal campionato svizzero dove con la sua squadra, la Luc Volley di Losanna, ha sfiorato la finale scudetto. «Dopo la scorsa stagione con Tuscania chiusa in quel modo per colpa del Covid - riprende lo schiacciatore dei tuscanesi - non si sapeva se e quando sarebbe ripartita la stagione in Italia; quindi ho cercato delle sicurezze all'estero dove sapevo che i campionati sarebbero proseguiti». Adesso testa al Maury's ComCavi: «A Losanna - prosegue - mi sono trovato bene, è stata una bella esperienza che però si è conclusa. Sono molto contento di essere tornato, cercherò di dare il massimo e mi farò trovare pronto quando servirà, per dare una mano alla squadra per cercare di raggiungere questo obiettivo comune che è la promozione». Soddisfatto anche il direttore generale Alessandro Cappelli: «Con il ritorno di Rossatti - dice - abbiamo rinforzato una squadra che si è già ben comportata nella stagione regolare, è un giocatore che conosciamo bene e siamo sicuri che ci potrà dare una mano a fare un play off di alto livello». Play-off che per il team di coach Tofoli, partiranno ufficialmente l'11 aprile con gara-1 degli ottavi. L'appuntamento è alle 16 al palazzetto di Montefiascone contro Modica, con diretta streaming su Legavolley channel. Gara-2 si disputerà la domenica successiva in Sicilia alle ore 19; per eventuale gara-3 di spareggio si tornerà sul colle falisco il 21 aprile.

