Maurizio Selli (M5S) primo candidato a sindaco per Civita Castellana

Ultimo aggiornamento: 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Movimento 5 Stelle di Civita Castellana (Viterbo) ha scelto il nome da proporre come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. Si tratta dell'architetto Maurizio Selli.La nomina ufficiale è arrivata al termine delle consultazione tra gli iscritti nella sede di via San Gregorio. A guidare la lista sarà il consigliere comunale uscente, attualmente all'opposizione, che dovrà anche presentare i candidati consiglieri comunale al Movimento 5 Stelle nazionale per la certificazione finale.Come capolista invece è stata scelta Simona Sassara. «Non ci saranno altre liste al nostro fianco - ha detto Selli - costruiremo un gruppo di persone serie e preparate per affrontare i mille problemi che si aspettano nei prossimi cinque anni poichè erediteremo un pesante fardello. Siamo pronti a rilanciare Civita Castellana come merita senza false promesse».I pentastellati già si stanno attivando per iniziare la campagna elettorale e sperano di avere come supporto l'ex parlamentare Alessandro Di Battista, che a Civita è di casa.