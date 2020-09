© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il tecnico gialloblu Agenore Maurizi, la Viterbese deve essere protagonista nel prossimo campionato e non una semplice comparsa. Proprio in questo senso, pur trattandosi di calcio estivo, la vittoria di domenica scorsa allo stadio Enrico Rocchi contro la Primavera della Roma, può far guardare al futuro con un moderato ottimismo. L’ allenatore della Viterbese rivolge il suo primo pensiero ai supporters. “Mi dispiace che non ci fossero i tifosi sugli spalti - ha detto - perché credo che poi l’essenza del calcio sia questa. Sarei stato contento se la gente di Viterbo avesse assistito alla partita, che è stata anche gradevole, però capisco che con questa situazione del Covid la cosa sarebbe stato improponibile e di difficile attuazione”. Agenore Maurizi è comunque contento di come stanno procedendo le cose alla Viterbese. “Sono felice perché la società sta facendo degli sforzi incredibili - continua - per mettere lo staff tecnico nella condizione di far bene e questo mi inorgoglisce. Domenica scorsa abbiamo giocato contro una squadra, che non era proprio la Primavera della Roma, era una Primavera atipica in quanto rinforzata dal giocatori in uscita, sempre di proprietà della Roma, ma che sono in attesa andare a giocare in squadre importanti in Serie B. C’era ad esempio Riccardi che ha già collezionato delle presenze in Serie A. Quindi per noi è stato un test veramente importante, che è venuto dopo un ciclo di 27-28 allenamenti. Il bilancio della prima fase della preparazione è positivo perché ci ha permesso di migliorare la nostra impiantistica di gioco, ma noi dobbiamo continuare a lavorare perché è certo che non ci regalerà niente nessuno. Dobbiamo essere noi i protagonisti delle nostre partite, il campionato è come un film che noi speriamo abbia un lieto fine. Perché questo avvenga noi dovremo essere gli attori protagonisti del film e non le comparse”. La Viterbese ha mostrato il dovuto agonismo in campo e questo è già un fatto più che positivo, anche se c’è ancora molto da fare. La difesa non ha commesso sbavature ma, in vista dell’inizio del campionato, necessità di ulteriori innesti. Qualche giorno fa è arrivato dal Catania il centrale Emmanuel Mbende, ma la società sta cercando sul mercato un altro rinforzo che abbia già una grande esperienza in Serie C. A centrocampo manca ancora un quinto a sinistra, che la società sta cercando di trovare sul mercato. In arrivo, c’è anche Besea dal Frosinone, ma al club gialloblù non dispiacerebbe ingaggiare anche un altro uomo d’ordine a centrocampo. Se il reparto avanzato sembra al completo in questo momento, la società di via della Palazzina è ancora alla ricerca di un portiere che possa giocare titolare. La precedenza è per un estremo difensore under, nel caso arrivasse un portiere over si dividerebbe il posto della titolare con Massimiliano Maraolo, classe ‘98, già in organico. E domenica ore 17 V c’è Viterbese-Montespaccato serie D a Viterbo.