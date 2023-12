Matteo Corazza, un civitonico attaccante a stelle e strisce

Te la do io l'America. Matteo Corazza, classe 2003, attaccante, uno dei migliori prodotti del calcio giovanile civitonico (è cresciuto nella Flaminia) che ha scelto di fare una esperienza nel calcio universitario statunitense è tornato a casa per le vacanze di Natale.

Primo giocatore della Tuscia a varcare l'oceano, lo ha visto per quattro mesi dalla finestra del college e ora è tornato ad ammirare da quelle di casa sua le forre e il Forte Sangallo.

«Sono sicuramente migliori queste ultime», dice. La prova è andata bene. «Sono stati quattro mesi intensi di studio, allenamenti e partite racconta - in pratica ogni tre giorni si scendeva in campo per una gara di campionato. Una esperienza bella e formativa che consiglio anche ad altri ragazzi. E' stata tosta all'inizio, lo ammetto, sia a livello fisico e che mentale, perché ti mancano casa e gli amici, però superato il periodo di ambientamento tutto passa e diventa più semplice».

Studio e gioco del calcio negli States si possono abbinare? «Sì, perché tutto si svolge all'interno del college», è la risposta.

Tifoso della Roma, ha scelto di giocare con la maglia numero 21 (stesso numero di Dybala) della squadra dell'Università Cabrillo di San Francisco in California, dove frequenta l'indirizzo di scienze umanistiche e partecipa al campionato delle università statunitensi. Il ruolino di marcia a stelle e strisce di Corazza è di dodici gol in venti partite.

Un cammino che gli ha permesso di entrare nella top 11 del torneo.

«La prima rete ricorda l'ho realizzata contro gli American River di destro. Un gol che difficilmente dimenticherò». Qual è le differenza tra il calcio Italiano e americano? «Più fisico e atletico il secondo fa notare - ma devono crescere dal punto di vista tattico però sono avanti con le strutture. Lì il calcio è una disciplina sportiva in trasformazione e si sta avvicinando allo standard europeo».

Da qualche giorno è tornato a godersi la sua Civita. «Sabato sarò al Madami per assistere alla partita, per salutare i dirigenti della società e gli amici ha annunciato il resto lo dedico alla famiglia fino al termine della vacanza. Mi allenerò in questo periodo con la Flaminia. Spero anche di partecipare alla sfilata del nostro carnevale storico». Corazza si è trasferito oltre atlantico attraverso College Life Italia dopo un test che si svolto sul campo della Petriana a Roma, dove i ragazzi hanno l'opportunità di mettersi in evidenza per andare a giocare nelle università americane attraverso delle borse di studio, abbinando il calcio allo studio e poi tornare a casa con la laurea in valigia dopo qualche anno.

E' un'occasione che ha permesso a ragazzi di altre regioni italiane di tuffarsi in questa avventura portata a termine con successo. Matteo è stato studente di Lettere e Storia a Roma Tre e si è diplomato al liceo linguistico.