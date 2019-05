Massimiliano Cardone, in arte Maxim: è di Capranica il campione italiano di Magia

Ultimo aggiornamento: 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama Massimiliano Cardone, in arte Maxim. E’ di Capranica ed è il nuovo campione italiano di Magia 2019.Cardone, 28 anni, illusionista e prestigiatore di grande talento, ha stupito il pubblico con una performance che lascia sbalorditi i partecipanti.Il titolo è arrivato in concomitanza con la XVII edizione del Masters of Magic World Convention che si è svolta nella Reggia di Venaria Reale di Torirno. Si tratta dell’evento di magia più grande al mondo, capace di riunire 1.500 prestigiatori professionisti provenienti da 40 nazioni, con cinquanta eventi aperti al pubblico e 100 ore ininterrotte di spettacolo.«E’ sempre motivo di orgoglio vedere un capranichese arrivare così in alto», ha detto Pietro Nocchi, sindaco della cittadina nonché presidente della Provincia. «Cardone – prosegue Nocchi – è un un ragazzo che con tenacia e tanto impegno ha fatto della sua passione un lavoro. Queste storie ci ricordano come nella vita sia importante seguire i propri sogni, anche quando sembrano troppo ambiziosi o non ci garantiscono nessuna sicurezza. Un bel messaggio che Massimiliano porta a Capranica, insieme all’onore di questo prestigioso titolo».