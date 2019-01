Massacra di botte la moglie davanti alla figlia: i carabinieri arrestano un moldavo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Massacra di botte la moglie. Finisce in manette un uomo di Latera (Viterbo). E' accaduto nella tarda serata di sabato scorso quando i due, insieme alla figlia piccolina di lei (avuta da un'altra relazione), si erano recati in un ristorante per trascorrere una serata in allegria.Ma poi l'uomo, 28enne di origini di moldave, ha alzato il gomito oltre misura e all'uscita dal locale ha perso le staffe. Prima sono volati insulti contro la donna, poi dalle parole è passato ai fatti. Senza preoccuparsi della presenza della bambina, ha iniziato a picchiare selvaggiamente la donna con calci e pugni, procurandole ferite al volto ed al corpo.Sul posto, sono arrivati i sanitari dell'Ares 118 che hanno trasportato la giovane donna al pronto soccorso dell'ospedale Belcolle di Viterbo, dove i medici hanno prestato le cure e attivato immediatamente il Protocollo rosa per lei e la figlia. La donna ha riportato traumi e ferite per una prognosi di trenta giorni.A Latera si sono portati i carabinieri della compagnia di Tuscania, che hanno fermato l'uomo e lo hanno condotto nella caserma dove è stato tratto in arresto per lesioni e maltrattamenti in famiglia.