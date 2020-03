© RIPRODUZIONE RISERVATA

E ora c’è chi rischia il posto per la quarantena. Arrivano le prime segnalazioni di datori di lavoro che non accettano come giustificazione per l’assenza il rientro dalle zone rosse del nord. Il motivo è che, dopo l’ultimo decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte, tutta Italia è considerata area protetta, quindi valgono ovunque le stesse restrizioni prima riservate alle aree con focolai. Ieri pomeriggio, si è parlato anche di questo durante la riunione giornaliera del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.Il nodo è adottare una strategia chiara a seguito del provvedimento governativo, così da tutelare i lavoratori. La Asl dovrebbe inviare in giornata una nota esplicativa ai Comuni perché chi è rientrato rispetti comunque le due settimane di isolamento, come previsto dai decreti del Governo. Un chiarimento che potrà difendere i dipendenti che dovessero avere problemi sul lavoro.Per gestire l’emergenza, la farmacia aziendale ha intanto indetto una procedura d’urgenza per l’acquisto di 12.500 camici con elastico ai polsi e 1.000 divise impermeabili per una spesa di circa 15mila euro. Sul fronte dei tamponi, la Asl è stata previdente e ne ha circa 3mila disponibili, pronti per essere utilizzati nei casi sospetti. Nei giorni scorsi dalla Cittadella avevano richiesto una fornitura straordinaria di maschere chirurgiche e protettive per una spesa di circa 45mila euro. Lo scopo è garantire a tutto il personale sanitario di operare in totale sicurezza nei confronti dei pazienti con sintomi sospetti. O, a maggior ragione, nei casi dovessero avere a che fare con contagi conclamati. Ma se i presidi FFP2 e P3, quelli più efficaci per evitare il passaggio del virus non mancano, difficoltà ci sono in tutto il Lazio proprio per le mascherine chirurgiche. Una fornitura straordinaria è attesa in queste ore dalla protezione civile nazionale.Novità previste nei prossimi giorni anche sul fronte dell’attività ambulatoriale. L’azienda sanitaria sta studiando misure per ridurre al minimo i rischi di contagio dovuti alla permanenza nelle sale d’attesa o agli spostamenti stessi dei pazienti. Le prestazioni non urgenti potrebbero essere rinviate, come ad esempio le vaccinazioni per i più piccoli, così da evitare assembramenti anche nei consultori.