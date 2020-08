Marta, va in scena " Dal Vesuvio al Cupolone" di Gino Auriuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appuntamento è per sabato 8 Agosto ( ore 21.30) presso la Cittadella dell’Amicizia e all’interno della Kermesse “REstate a Marta”. Su palcoscenico sale la Compagnia Teatrale Artenova di Roma che presenta, “ Dal Vesuvio al Cupolone” sotto la regia dell’affermato e brillante Gino Auriuso che ha diretto altri spettacoli e altre compagnie, tra cui quella Teatro Vittoria di Roma. Attori principali Sandro Scapicchio e appunto Gino Auriuso.La commedia metti due attori con il vernacolo nel sangue, due mondi diversi e paralleli come il teatro romano e quello napoletano; l’avanspettacolo ed il varietà ne nasce uno spettacolo unico e coinvolgente. Gino Auriuso e Sandro Scapicchio interpretano il repertorio di Petrolini, Viviani, Taranto, Totò; sonetti di Trilussa, Edoardo De Filippo, Giocchino Belli.I due interpreti si fondono in un incontro teatrale dove le migliori sfumature della romanità e la coinvolgente energia partenopea la fanno da padrone dando vita ad una dirompente comicità tipica del repertorio dei due attori in scena. Tutto lo spettacolo è accompagnato da musica dal vivo.Uno spettacolo che sicuramente è da non perdere per chi ama la poesia e le canzoni tradizionali sia romane che napoletane. Si tratta di uno spettacolo che va in scena dal 2019 ed ha sempre raccolto consensi di pubblico e critica. « Vogliamo ringraziare il comune di Marta – dice il regista Auriuso – poiché in un momento difficile ha investito nella cultura».