Lunedì 4 Ottobre 2021, 18:54

Maurizio Lacchini torna a indossare la fascia tricolore. Con la sua lista Un patto per Marta si è imposto sull’attuale consigliere di minoranza Consalvo Dolci (Impegno per il bene di Marta) e su Stefano Furietti (Marta unita per cambiare).

Lacchini ha sfiorato il 40 per cento, raggiungendo 835 voti. Al secondo posto Dolci (677, il 32,41%) e al terzo Furietti (577, il 27,62).