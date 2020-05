Scontro tra due autovetture a Marta, 4 persone ferite. Due sono gravi

Scontro tra due auto sulla Verentana, 4 ragazzi feriti gravi. Questo pomeriggio a Marta (Viterbo) due autovetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Nel violento impatto sono rimasti feriti conducenti e passeggeri dei mezzi coinvolti.



A bordo delle dua auto diversi giovani, ragazzi che probabilmente tornavano dopo un pomeriggio al lago. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Alcuni dei feriti, due in particolare sarebbero gravi, sono stati trasferiti in eliambulanza al pronto soccorso.



Al momento il traffico è bloccato ed è gestito dai militari dall'Arma.