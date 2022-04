Condannato per bancarotta fraudolenta fornisce documenti falsi per l'immunità: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Marta hanno rintracciato ed arrestato un uomo originario di Velletri condannato in via definitiva a tre anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. L'uomo è stato rintracciato a Marta, tratto in arresto e condotto prima in caserma per le formalità e successivamente trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma.

«L’uomo - spiegano i carabinieri - ha esibito ai militari un documento d’identità autoprodotto nel quale lo stesso definisce la sua persona una sorta di stato a sé stante. Il documento, redatto seguendo le istruzioni scaricate da alcuni siti web, gli avrebbe teoricamente garantito una forma di immunità».