Marketing e vendite on line, gli studenti del Savi si mettono alla prova per una settimana di lavoro

Gli studenti dell'istituto tecnico economico "Paolo Savi" di Viterbo al lavoro con Datrix per una settimana. Il Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), l'ex Alternanza scuola-lavoro, è una metodologia didattica che, attraverso l'approfondimento di conoscenze teoriche e l'esperienza pratica di lavoro, permette di arricchire la preparazione degli studenti di terza, quarta e quinta superiore.

Quest'anno il "Savi" ha scelto per i suoi studenti il percorso in ambito marketing e vendite online, proposto dal gruppo tecnologico Datrix, di cui fa parte la martech company ByTek di Viterbo, in collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di Economia, Ingegneria Società e Impresa.

Per tutta la settimana del 1° marzo, 114 studenti svolgeranno le loro attività a distanza in collegamento diretto con i tutor Datrix, lavorando rispetto a specifici obiettivi.

“La collaborazione con l'Istituto "Savi" – ha dichiarato Paolo dello Vicario, ceo di ByTek e partner del gruppo Datrix – rappresenta ancora una volta il nostro senso di responsabilità sociale e quanto abbiamo a cuore lo sviluppo del territorio, nel quale noi stessi siamo nati e cresciuti professionalmente. Gli studenti ne sono linfa vitale. Dobbiamo preservarla e svilupparla, trasmettendo il significato e i valori del lavoro e del fare impresa, preparandola al meglio al futuro, laddove la tecnologia va usata per aumentare l'intelligenza umana, non per sostituirla”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA