Marisa Laurito è Lisistrata all'anfiteatro di Ferento

Marisa Laurito arriva a Viterbo, andrà in scena con l’interpretazione di “Lisistrata”, lunedì 10 agosto (inizio ore 19,30) a “Ferento 2020. Appuntamenti al tramonto”.

“Lisistrata” è una famosa commedia di Aristofane, uno spettacolo in tempo di guerra, che ha come antidoto per la pace l’amore e il sesso. L'opera rappresentata è un adattamento di Nicasio Anzelmo (anche regista) e Mario Scaletta (in scena assieme a Marisa Laurito e a Monica Gazzini con le musiche di Federico Capranica).

Info spettacoli 393 9041725, info biglietterie 328 7750233.