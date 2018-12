Maria Celeste Cipriani, medico donna alla Flaminia in serie D: «Orgogliosa e anche tifosa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama Maria Celeste Cipriani ed è il medico sociale dalla Flaminia calcio. Il presidente Francesco Bravini non ha esitato un attimo, quando si è trattato di fare la scelta del nuovo medico della società civitonica. «Oltre che una stimata professionista - ha detto - è un'appassionata di calcio e grande tifosa rossoblù. Si inserisce nel nostro progetto di costruire uno staff medico di livello, di cui fanno parte altri specialisti».Maria Celeste, tifosa della Roma, è l'unica donna medico attualmente in organico in una società di calcio nel girone G di serie D. È entrata a far parte della lista che comprende Eva Carneiro, medico del Chelsea, Raffaella Giagnorio della Spal, Sandra Spaziani del Frosinone, Monica Fabbri, medico federale della Nazionale di calcio femminile e Maria Angela Monfregola del Brindisi, tanto per citarne alcune.L'esordio è avvenuto contro la Torres. Quel giorno si è presentata in panchina con tanto di sciarpa rossoblù al collo e tuta sociale. Chi è cresciuto sulle tribune dello stadio Madami, e ha visto solo corse disarmoniche di massaggiatori a volte arrangiati, a volte professionali con tanto di valigetta, è rimasto sbalordito nell'osservare una donna. Unoche dopo uno scatto da centometrista prestava le cure al giocatore infortunato.«Ho accetto questa sfida ha sottolineato la Cipriani essendo una grande appassionata delle sport e del mio paese. Con il tempo è diventata un esperienza umana e professionale di grande spessore grazie al rapporto genuino che si è instaurato con giocatori. Tra noi c'è una stima reciproca. Quando entro in campo lascio il tifo da parte e divento il medico che aiuta chi ha bisogno in quel momento, anche se fosse un calciatore avversario. La sciarpa rossoblù in quel momento resta al collo e nel cuore».Dello staff medico della Flaminia fanno parte anche il medico sportivo Carmelo Gentile e Fabio Zara, fisioterapista.