Mare mosso: padre e figlio rischiano di annegare a Montalto, salvati dal bagnino

Vento forte e mare agitato: sono le condizioni che mettono sempre a rischio chi vuole fare il bagno, anche vicino alla riva. Questa mattina è infatti avvenuto a Montalto Marina il primo salvataggio di stagione. Sulla spiaggia in località Sanguinaro, poco dopo le 11:30, un padre e il figlio piccolo, di nazionalità polacca, sono stati portati in salvo dal bagnino della Fin (Federazione italiana nuoto) in servizio sulla torretta della spiaggia libera, con il coordinamento della Guardia costiera.

L’uomo insieme al figlio si era tuffato in acqua, ma la forte corrente marina ha trascinato entrambi al largo non potendo così più rientrare a riva. L’assistente bagnanti si è subito accorto del pericolo e con il baywatch si è gettato in mare per andare a soccorrerli. Una volta giunti a riva non è rimasto altro che un brutto spavento; grazie al tempestivo intervento del bagnino nessuno ha riportato conseguenze.

Anche quest'anno il comune di Montalto ha attivato il servizio di assistenza bagnanti sulle spiagge libere del litorale. Due torrette sono state installate a Montalto, tre a Pescia Romana. Le raccomandazioni per evitare il rischio di annegamento sono comunque sempre le stesse: mai fare il bagno quando le condizioni meteo marine non lo permettono e informarsi sempre, anche chiedendo agli assistenti bagnanti del litorale o alla Guardia costiera.