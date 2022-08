Mare mosso, a Montalto salvate 17 persone

Sono al momento quattro gli interventi e 17 le persone salvate in mare solo nella giornata di oggi a Montalto di Castro. Con il mare forza quattro e il forte vento di ponente, Montalto registra oggi il record di salvataggi. Il tempestivo intervento degli assistenti bagnanti ha evitato il peggio.

L’intervento più importante è avvenuto nel primo pomeriggio sul tratto di costa della spiaggia libera tra lo stabilimento balneare “Il Gabbiano” e quello dell’Aeronautica Militare. Sette ragazzine mentre stavano facendo il bagno hanno avuto difficoltà a rientrare a riva, rischiando di annegare. In loro aiuto il bagnino dello stabilimento dell’Aeronautica e due militari, oltre a due carabinieri fuori servizio della Compagnia di Tuscania, che sono riusciti a portare in salvo tutte le persone. Al lavoro anche i Vigili del fuoco del soccorso acquatico di Viterbo, che stanno altresì monitorando tutto il tratto di costa. La Guardia costiera di Montalto è in continuo contatto con le postazioni dei bagnini.