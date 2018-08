Mare mosso a Montalto, cinque persone salvate dai bagnini

di Marco Feliziani

Cinque persone tra le quali tre bambini sono state salvate nel pomeriggio di oggi davanti la costa di Montalto di Castro.



Erano all'incirca le 16.30, quando il mare ha preso forza provocando forti correnti marine. In quell'istante una intera famiglia: padre, madre e la loro figlia di 14 anni stava facendo il bagno sullo specchio d'acqua antistante la spiaggia libera di piazzale Tirreno, quando la piccola è stata trascinata al largo dalle onde. Nel frattempo il bagnino Armando Tiberi della Fin Salvamento, in servizio sulla torretta 14 del Comune di Montalto, ha notato le persone in difficoltà che annaspavano tra i flutti e si è gettato in acqua con un baywatch per andare a soccorerle.



La mamma, per andare in aiuto della figlia, si è anch'essa trovata in difficoltà, e così subito dopo anche il marito. A quel punto sono venuti in soccorso anche i due bagnini dello stabilimento balneare "Tutti al mare", che hanno aiutato la donna a trascinarla a riva. La scena è stata notata da alcuni bagnanti che, sollecitati dal bagnino Tiberi, hanno formato una catena in aiuto alle persone in acqua.



Ma poco dopo questo salvataggio, il bagnino della Fin Salvamento è andato di nuovo in soccorso di due ragazzine che si sono trovate nella stessa situazione davanti lo stabilimento Ippocampo, dove anche lì tra la secca vi era una enorme buca formatasi dalla corrente. Anche in quel caso il bagnino della spiaggia libera e gli assistenti bagnanti dello stesso stabilimento sono riusciti a portare a riva le bambine.



Per la gravità dei due casi è intervenuta anche la delegazione di spiaggia della Guardia costiera di Montalto. Una giornata, quella di sabato, che se non fossero intervenuti tempestivamente i bagnini sarebbe finita in tragedia.

Sabato 25 Agosto 2018



