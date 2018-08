Manganellate e insulti a coppia di fidanzatini, l'aggressore torna in libertà

Manganellate e insulti a coppia di fidanzatini, il 27enne arrestato dalla polizia torna in libertà. Il giudice Roberto Colonnello durante la direttissima ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà il giovane, accusato di porto abusivo di arma bianca e lesioni aggravate.



S. F., un 27enne di Viterbo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lunedì sera avrebbe prima aggredito verbalmente una coppia di fidanzatini viterbesi al Sacrario e subito dopo avrebbe picchiato selvaggiamente il ragazzo con un manganello. Colpi violenti alla testa, che avrebbero potuto portare a seri e irreversibili danni.



Ieri mattina il 27enne si è presentato davanti al giudice per la convalida dell’arresto. L’avvocata Manuela Barboni ha chiesto termini a difesa e il giudice ha fissato la prima udienza per il 21 settembre.

Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:23



