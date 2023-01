Martedì 31 Gennaio 2023, 05:30

Prendete un disco e mettetelo primo in classifica in mezzo mondo. Come il nuovo “Rush” dei Maneskin, per esempio. E adesso pensate di leggerci sopra: «Registrato ad Acquapendente», perché è successo davvero. Può essere una vetrina? La sindaca Alessandra Terrosi non ha dubbi: «Assolutamente sì». Ma i quattro ragazzi romani sono recidivi, se in questo album sono due i brani incisi al Mulino recording - “Mammamia” e “Kool kids” - avevano scelto lo stesso studio per l’intero precedente cd, “Teatro d’ira – Vol. I”, quello di “Zitti e buoni”. Il resto di “Rush” è stato chiuso tra Los Angeles e Milano.

Nel paese dei Pugnaloni i Maneskin sono stati anche nell’agosto del 2021 per girare un video e durante i festeggiamenti del Natale lo stesso anno, il 19 dicembre, con tanto di foto insieme a Babbo Natale. Non solo: sui profili social della band sono diversi i video postati dall’interno degli studi di Cesare Chiodo e Francesco Luzzi. C’è un’anticipazione proprio su “Kool kids” uno su “Mammamia”, l’incisione delle voci di Damiano su “Zitti e buoni”, con Victoria che commenta alla fine, e anche i festeggiamenti per l’uscita di “Teatro d’ira - Vol. I”.

Chiodo gli ha consegnato le chiavi dello studio e li ha lasciati lavorare: «Li ho solo conosciuti, niente di più». La sindaca Terrosi invece li ha avuti ospiti a Natale ma non è riuscita a presentarsi. «Sono andati in piazza, dove Babbo Natale consegnava doni ai bambini - dice - e poi a cena alla Trattoria Toscana. Nel rispetto della privacy di chi viene qui, ho chiesto di incontrarli in Comune. Ma stavano per partire e non c’è stata la possibilità».

Come si sono comportati però lo sa bene. «Sono stati molto carini e cortesi con le persone del posto, hanno fatto foto con chi lo chiedeva. Erano già famosi - continua - ma ora hanno toccato vette elevate». Per Acquapendente resta la soddisfazione di averli ospitati. E non solo: «Per il paese quale vetrina migliore, specialmente tra i giovani?».