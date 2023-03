Mammagialla, ragazzo trovato morto in cella: poco prima aveva parlato con i parenti

Un detenuto di 26 anni residente in provincia di Latina è stato trovato morto nella sua cella intorno alle ore 8 di ieri mattina a Mammagialla, il carcere di Viterbo.

Il giovane, originario della Romania, stava scontando una pena di 4 anni per rapina e incendio in un borgo della città pontina nel 2021. Il decesso sarebbe avvenuto nel sonno e sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Solo poche ore prima il ventiseienne aveva parlato al telefono con i suoi parenti, rassicurandoli sulle sue condizioni di salute e dicendo di stare bene.

La Procura di Viterbo ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per chiarire le cause che hanno portato alla morte

del giovane detenuto.