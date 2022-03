Giovedì 3 Marzo 2022, 10:12

Solomia è arrivata ieri nel tardo pomeriggio a Civita Castellana.

L'incubo della guerra è terminato, ma non le preoccupazioni. A ospitare la ragazza ucraina di 24 anni e la figlia Viktoria di 4 è Vittorio Dittati, pensionato che vive nel centro storico che l'accoglie come un padre dal 2006, attraverso l'associazione Insieme per Chernobyl ogni estate. Solomia è in viaggio da venerdì scorso, quando è partita dalla sua casa di Chervonohrad a piedi con due valigie. Con loro anche una bambina di 11 anni, che ha il papà in Italia.

Cinquantacinque chilometri a piedi. «Lungo il percorso racconta la giovane, il volto segnato dalla fatica ma ho avuto tanta solidarietà dai miei connazionali, che ci hanno sostenuto con cibo e bevande. Non ho assistito a scene di guerra, ma quando gli aerei russi passavano sopra di noi la paura era tanta. Ho visto morire una donna e una bambina per gli stenti e il freddo, una cosa triste e brutta. Ho temuto per la vita mia e delle bambine, solo dopo aver superato il confine polacco ho tirato un sospiro di sollievo. Per la troppa tensione ancora non riesco a dormire».

Le preoccupazioni sono per i familiari rimasti in Ucraina. «Gli uomini non possono uscire - dice per questo solo le donne lasciano il Paese. Molte però vogliono restare vicino a figli e mariti, adesso. Mio fratello maggiore è stato richiamato alle armi, così come gli zii. Mio papà invece è anziano e non vuol lasciare la casa. Nell'ultimo contatto mi hanno spiegato che dormono nei rifugi da qualche notte». E l'incubo si materializza: «Ma che colpe abbiamo noi ucraini, non riesco a capirlo, né tanto meno il senso di questa guerra. Ora proverò a trovare un minimo di tranquillità grazie a nonno Vittorio».

Dittati ha già preso contatti con la Prefettura per regolarizzare la presenza della ragazza. «Un grazie lo devo a mio nipote Simone dice lui che si è precipitato in Polonia per portarle in Italia. Qualche amico già ha chiamato per aiutarmi, è un buon segnale». Tra le associazioni intervenute c'è la Caritas parrocchiale di San Lorenzo: «Abbiamo predisposto già indumenti per la bambina e la mamma ha spiegato Pietro Brunelli e ho preso contatti con Vittorio per la consegna. Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità».

Intanto ieri è arrivato nella cittadina anche un gruppo di ucraini composto da dodici persone, per ora tutte ospitate dalle quattro famiglie connazionali che risiedono a Civita.