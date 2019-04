La neonata va di corsa: mamma partorisce in volo sull'eliambulanza Pegaso 33

Ultimo aggiornamento: 22:13

Fiocco rosa a bordo dell'elicottero Aw 169 "Pegaso 33". E' successo alle 19,38 di oggi, mentre l'eliambulanza del 118 era in volo tra Vasanello e l'ospedale di Belcolle di Viterbo.Sia la piccola Delia che la mamma Tania stanno benissimo.Poco dopo le 19 è arrivata da Vasanello la chiamata al 118 perché una donna, in avanzato stato di gravidanza, aveva bisogno di soccorso per forti dolori. Il personale dell'ambulanza, arrivato in pochissimo tempo, si rendeva conto che la signora Tania era prossima a partorire per cui è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza, per trasportarla in ospedale.Dalla base di Viterbo si è alzato in volo Pegaso 33: a bordo il comandante Lanfranco Verani, il copilota Alberto Bonucci, il medico anestesista rianimatore Matteo Fusetti e l'infermiere Massimiliano De Franceschi.Una volta a bordo è stato proprio il medico a rendersi conto che non c'era un secondo da perdere. Assistito dall'infermiere, ha deciso di far partorire la donna senzaaspettare di atterrare nella piazzola di Belcolle. E così è stato.Tania ha messo al mondo la piccola Delia in alta quota e pochi minuti dopo sia la mamma che la neonata sono state affidate alle cure dei medici del pronto soccorso per essere poi trasferite in reparto. Entrambe sono in buona salute.Un'avventura che la mamma di Vasanello difficilmente dimenticherà. Come l'equipaggio di Pegaso 33.