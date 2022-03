Maltratta e abusa della convivente davanti ai figli: divieto di avvicinamento per uno straniero (con braccialetto)

Maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenza sessuale: sono i reati con cui, lo scorso fine settimana, la polizia di Viterbo ha proceduto all’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, nei confronti di 46enne brasiliano, residente nella provincia.

I reati sarebbero stati commessi in danno della moglie, anch’essa straniera, a partire dal 2015. L’indagato, con condotte gravemente lesive della persona, ha più volte maltrattato e minacciato la vittima, spesso colpita con calci e pugni. In un’occasione, sarebbe stata tenuta chiusa in casa per impedirle di recarsi al pronto soccorso.

Non solo: in due occasioni ha abusato sessualmente della moglie, poi costretta a subire atti da parte del marito che ha approfittato delle condizioni di inferiorità fisica della donna. Poi in più circostanze ha ingiuriato la coniuge con espressioni offensive e distrutto i telefoni cellulari della donna, al fine di impedirle di chiamare aiuto. Episodi spesso avvenuti in presenza dei due figli minori della coppia.

Il provvedimento cautelare del Gip di Viterbo stabilisce che l'uomo non deve avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e dai figli, con l’utilizzo di dispositivi elettronici di controllo.