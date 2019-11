Maltempo, Tevere sorvegliato speciale: riaperto il ponte di Alviano, a Orte controlli costanti

Il fiume Tevere sorvegliato speciale. La forte ondata di maltempo di ieri ha gonfiato a livelli preoccupanti i corsi d'acqua. Poco prima di mezzanotte, il comune di Alviano, in provincia di Terni al confine col Viterbese, ha disposto la chiusura al traffico del ponte sul Tevere che collega il Lazio all'Umbria. L'ordinanza è stata ritirata da pochi minuti, visto il miglioramento delle condizioni meteo.

Ma a preoccupare è quello che succederà nelle prossime ore, visto che le previsioni avvertono di un nuovo peggioramento. Anche a Orte, dove il Tevere passa appena lasciato il territorio umbro, per ora non ci sono problemi. "Ieri sera - conferma il sindaco Angelo Giuliani - l'acqua ha raggiunto i 5 metri, per poi scendere sui 4,10 metri. Stiamo costantemente monitorando la situazione e siamo pronti a far scattare il piano di emergenza qualora il livello salisse fino a 6 metri". In quel caso, è prevista anche l'evacuazione di alcune zone a ridosso del Tevere. "Ma per ora - chiarisce - non ci sono situazioni critiche".

