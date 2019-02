Maltempo, tanti incidenti e fiumi a rischio per la pioggia

«La situazione è stabile. In qualche tratto l'acqua è uscita dagli argini ma senza particolari ripercussioni». Il Tevere è il sorvegliato speciale di queste ore. La grande pioggia ha gonfiato le sue acque che hanno raggiunto i 5 metri di livello. Ma, come testimonia il sindaco di Orte, Angelo Giuliani, a parte qualche piccola esondazione la piena non ha provocato disagi.

L'attenzione è più alta nell'area di Civita Castellana con la Prefettura che ha chiesto di monitorare la situazione di Ponte Felice. Soprattutto perché l'allerta meteo non è ancora terminata: la Regione ha infatti emanato un altro avviso di codice giallo per «precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio», fino a stasera. Ma non solo il Tevere si è fatto impetuoso: anche il Fiora è cresciuto tanto da straripare a Vulci.

Sul litorale, i disagi principali si sono registrati a Tarquinia con diverse vie allagate nella zona del lido e l'Aeocp

costretta a intervenire in strada Acquetta per far defluire la pioggia. Fango sulle carreggiate è stato segnalato in diverse aree, come tra Canino e Valentano. Anche a Orte scalo tanti interventi della Protezione civile per allagamenti.

Ma la situazione più critica è causata dalle buche che si sono create o si sono allargate a causa delle precipitazioni. «Ho contattato Anas - dichiara il presidente della Provincia, Pietro Nocchi - per sollecitare un intervento lungo la Cassia. Ma anche diverse strade provinciali sono in difficoltà. Per

fortuna, questa estate siamo intervenuti per rifare il manto sulle arterie principali ma molte di quelle interne sono in condizioni critiche. E finché non smetterà di piovere non

possiamo fare un granché perché l'asfalto non reggerebbe».

Strade allagate e automobilisti in panne pure sulla Falerina che collega Civita Castellana a Fabrica di Roma. Cinque gli interventi dei carabinieri per prestare soccorso ad automobilisti le cui auto sono state danneggiate dalle buche. Anche sulla Flaminia una vettura è finita fuori strada, mentre a Monterosi un grosso ramo è caduto su una macchina con a bordo una donna, rimasta incolume. Due auto in panne anche sulla Nepesina sempre a causa degli allagamenti.

Tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Sutri, Montefiascone e Bagnaia per alberi abbattuti o pali Telecom divelti. Ancora bloccato il camion che l'altra notte, seguendo le indicazioni del navigatore, ha imboccato una secondaria sterrata nella zona di Faleria rimanendo impantanato nel fango.

