Maltempo: paura sul litorale viterbese, alberi abbattuti e mare in tempesta. Allerta per il fiume Fiora

Vento fortissimo e mare in tempesta. Scene apocalittiche sul litorale viterbese, dove il maltempo di queste ore sta causando moltissimi disagi. A Montalto di Castro diversi gli interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco per alberi e rami caduti sulla strada.

Un grosso cipresso è caduto su un’auto parcheggiata in via Gramsci, all’altezza del civico 20. La via è stata chiusa al traffico così come altre strade del paese, dove si registrano i disagi maggiori. Con una ordinanza, il sindaco ha chiuso dalle 15 il lungomare Harmine, poiché il mare ha raggiunto gli stabilimenti balneari. E’ stato inoltre aperto il Coc (Centro operativo comunale) presso la sede della Protezione civile per affrontare l’emergenza di queste ore. Gli alberi sono caduti anche sulla strada regionale Castrense, verso Canino, e nei pressi della rampa per la statale Aurelia.

Al lavoro da questa mattina i volontari della Prociv Arci Vulci I, il gruppo comunale di protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale, che stanno monitorando tutto il territorio di competenza. Paura per il fiume Fiora, che già dalle prime luci dell’alba di oggi si è ingrossato. Il corso d’acqua, che sfocia al mare, ha raggiunto livelli di guardia.

A Tarquinia il maltempo non è da meno. Si rtegistrano molti interventi dell'Aeopc e dei vigili del fuoco per alberi caduti sulle strade. Allagamenti al lido e negli stabilimenti balneari.

Ultimo aggiornamento: 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA