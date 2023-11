Vento forte nella Tuscia, oltre 40 interventi dei vigili del fuoco

Oltre una ventina di interventi durante la notte eseguiti dai vigili del fuoco di Viterbo e dagli altri distaccamenti per far fronte all’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Tuscia nella giornata di sabato e domenica mattina. Altrettanti sono in corso nella mattinata.

La caduta di alberi e rami si è registrata un po' ovunque nella provincia. Ad essere interessata in particolare dalla pioggia e dal forte vento l’area dei Cimini (Ronciglione e Canepina), quella della Teverina. Difficoltà per la viabilità sulla Cimina.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato richiesto principalmente per alberi e rami pericolanti o caduti su strade extra urbane e urbane, per la rimozione di tegole e cornicioni nei centri abitati.