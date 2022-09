Maltempo: a Montalto la piena del fiume Fiora rompe gli argini

La piena del fiume Fiora a Montalto fa paura. Il maltempo di questi giorni con vento e forti piogge profila lo spettro di una alluvione. Anche se la situazione sembra sotto controllo, questa notte il fiume ha rotto gli argini a nord di Montalto, dove l’acqua ha invaso i campi agricoli

La polizia locale sta avvisando della situazione la popolazione del lido e transennando le zone a rischio. Già dall’altro giorno i pescatori hanno rimosso le imbarcazioni attraccate alla foce del Fiora e questa mattina a controllare è venuta anche la Polizia idraulica. Se dovesse essere necessario, ovvero che il fiume rompa gli argini anche a Montalto Marina, entrerebbe in atto il piano di evacuazione.

Non è la prima volta: nel 2012 l’alluvione causò ingenti danni alle strutture pubbliche e private. Alla Marina sono in corso i lavori per la messa in sicurezza del fiume, un progetto regionale che ha causato molte polemiche soprattutto per la costruzione di un muro in cemento alla foce del fiume.