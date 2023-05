Sabato 20 Maggio 2023, 05:20

C’è anche un malato di Sla tra le persone soccorse nell’inferno di acqua e fango dai sommozzatori della Prociv Arci Montalto di Castro, da mercoledì in Emilia Romagna per aiutare la popolazione. “L’uomo era in difficoltà perché non aveva più il supporto dei macchinari elettromedicali, la piena aveva danneggiato i circuiti. Uno dei nostri, che è anche elettricista, è riuscito a ripristinare tutto”. Alla partenza i sommozzatori non potevano immaginare di aver bisogno anche di materiale elettrico. “Così si sono dovuti recare in un negozio sul posto per comprare l’occorrente e intervenire. Quando hanno spiegato al negoziante a cosa servivano gli attrezzi, quello non ha voluto niente. Tutto gratis anche se i nostri uomini volevano pagare. E’ stato un momento molto commovente, lo hanno ringraziato, si sono abbracciati e hanno iniziato a piangere”.

A raccontare l’episodio è Alessandro Maietto, coordinatore Prociv Arci Lazio, in contatto h24 con i soccorritori sul campo. “La prima squadra, tre sommozzatori in tutto, è rientrata stamattina (ieri per chi legge, ndr). Il loro spirito è fortissimo. Uno durante il viaggio mi spiegava che presi dalla voglia di aiutare quasi non ha avvertito la stanchezza. Ma ora si sentiva un po’ provato dalla situazione”. L’area nella quale sono stati dislocati i soccorritori viterbesi è Forlì, una delle zone più colpite dal maltempo. Una seconda squadra specializzata nel soccorso fluviale e acquatico è partita l’altro ieri sempre da Montalto di Castro.

“La situazione è ancora molto critica – spiega Maietto – ci sono ancora molte abitazioni isolate, raggiungibili solo con battelli leggeri, mezzi anfibi dei vigili del fuoco o trattori agricoli. Nella giornata di giovedì la Prociv Arci di Montalto ha eseguito 17 interventi. Il compito principale è raggiungere le persone, prelevarle e portarle all’asciutto. Un uomo che doveva essere portato via per forza in elicottero dai vigili del fuoco è stato imbracato dai nostri su una apposita barella, agganciato al verricello e recuperato tramite verricello. Lavoriamo sotto il coordinamento della protezione civile, collaborando con tutte le forze impegnate nell’emergenza".

Tra gli altri interventi, anche il soccorso a un camion finito fuori strada e mezzo sommerso dall’acqua, con all’interno una persona che non poteva deambulare. La Prociv Arci di Montalto di Castro ha segnalato anche la presenza di una frana e il crollo di un ponte. Intanto, sono in preallerta le squadre “idro”, pronte a intervenire con appositi moduli quando l’acqua si sarà ritirata e ci sarà da togliere il fango dalle strade e dalle abitazioni.